"قمة في التواضع".. صورة لساويرس مع ملك مصر السابق

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نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس على حسابه في منصة "إكس" اليوم السبت صورة تجمعه بملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق.
سعدت بلقاء و التعرف على جلالة الملك فؤاد الثانى ملك مصر و أسرته في زيارته للجونة و شغفه بزيارة كل معالم مصر، قمة في التواضع و الأخلاق الرفيعة 🙏❤️ pic.twitter.com/G8AKpm6tGn— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 13, 2024
"قمة في التواضع"
وعلق ساويرس على الصورة التي ظهرا فيها بملابس "كاجوال": "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر".
وأضاف ساويرس واصفا أحمد فؤاد الثاني بأنه "قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة".
وكان الملك السابق قد شارك في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 بالقنصلية المصرية بسويسرا.
من هو أحمد فؤاد الثاني؟
يذكر أن أحمد فؤاد الثاني تولى حكم مصر بشكل صوري تحت مجلس وصاية وكان عمره 5 أشهر في الفترة من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953.
وكان الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قد رد جوازات السفر المصرية لنجل الملك فاروق ولعائلته بعد أن نزعت عنهم الجنسية المصرية لفترة طويلة، ليتمكن من زيارة مصر بعدها مرات عديدة.
وتزوج أحمد فؤاد الثاني من الفرنسية دومينيك فرانس بيكار، والتي لقبت بالملكة فضيلة وأنجبا ثلاثة أبناء.
وبعد أن دبت الخلافات بينهما أصدرت محكمة سويسرية حكماً بطلاقهما في 9 مايو 2006، وبعد الاستئناف وتحديدًا في 18 أغسطس 2008 صدر القرار النهائي بالطلاق.
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