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لقطة من الفيديو

كعكة وشموع.. احتفال عيد زواج على طائرة ركاب يشعل التواصل بالمغرب

مؤثرة مغربية احتفلت بعيد زواجها الـ20 على متن الطائرة الأمر الذي أزعج المسافرين لتعارضه مع دواعي الأمن والسلامة

الرباط - خديجة بوتشكيل
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خلال الساعات القليلة الماضية، بفيديو لـ"مؤثرة" مغربية تحتفل بعيد زواجها الـ20، على متن طائرة في رحلة جوية ربطت الدار البيضاء المغربية بميامي الولايات المتحدة الأميركية.

ونالت الصور انتقادات واسعة، وذلك فور انتشارها على المنصات الاجتماعية، نظرا للمخاطر التي يمكن أن تسببها شموع الكعكة والولاعة العادية التي يحظر على المسافرين استعمالها في طائرة.

عيد زواج على طائرة
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  • عيد زواج على طائرة
  • عيد زواج
(2 صور)
عيد زواج على طائرة
عيد زواج على طائرة
عيد زواج
عيد زواج

الصور الملتقطة من الفيديو توثق مشاهد ظهرت فيها "المؤثرة المغربية" صونيا نجادي رفقة زوجها، يحتفلان في الطائرة بطقوس شملت كعكة مزينة بشمعتين مضيئتين، وهو ما أخاف الركاب المجاورين حسب ما تم تداوله في المنصة الاجتماعية 'الفيسبوك"، والإنستغرام".

"خطر يهدد الحياة"

وردا على ذلك، قالت صونيا نجادي المؤثرة الشهيرة، في حسابها على "الإنستغرام"، إن شمعتين خير حقيقيتين إنما اصطناعيتين ولا تصدران لهبا".

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وعبر رواد المنصات الاجتماعية، عن استيائهم من هذا التصرف الذي اعتبروه خطرا يهدد حياة الموطنين، كما أنه خلف انزعاجا من الركاب الذين شعروا بالضيق من المضيفات اللواتي لم يساهمن في الحفاظ على سلامة أمنهم وراحتهم، حيث عبر أحدهم قائلا: "لن أسافر مرة أخرى مع الخطوط الملكية المغربية لأن سلامة الركاب في خبر كان مقابل عدد اللايكات".

في الأثناء، تقدم عدد من المغاربة بشكوى لشركة الطيران المغربية، فيما آخرون طلبوا بفتح تحقيق حول استهتار طاقم الطائرة بسلامة الركاب.

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