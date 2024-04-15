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تلاميذ عمان
التلاميذ الذين جرفتهم السيول في عمان

تلاميذ جرفتهم السيول في عمان.. وتعليق الدراسة في السلطنة

تسببت أمطار غزيرة في حدوث سيول عارمة في سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين

العربية.نت
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عجّت مواقع التواصل في منطقة الخليج بصور التلاميذ العمانيين الذين توفوا، اليوم الاثنين، جراء السيول التي ضربت البلاد.

وغرد الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، معزيا السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان وأهل عمان بوفاة التلاميذ.

وقد تسببت أمطار غزيرة في حدوث سيول عارمة في سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات، اليوم الاثنين.

قالت السلطات إنه في إحدى الحوادث، توفيت مجموعة من أطفال المدارس وسائق عندما أطاح السيل بمركبتهم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عناصر شرطة عمان السلطانية والجيش العماني انتشروا في محافظة شمال الشرقية لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

سيول في عُمان تودي بـ17 شخصاً على الأقل معظمهم تلاميذ الخليج العربي كوارث طبيعية سيول في عُمان تودي بـ17 شخصاً على الأقل معظمهم تلاميذ

كما أعلنت السلطات تعليق الدراسة حضوريا بالمدارس على خلفية السيول الجارفة التي تتعرض لها السلطنة حالياً في إطار ما يُعرف بـ"منخفض المطير" الجوي.

وأوضحت أن القرار يشمل 6 محافظات متأثرة بالسيول هي: مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة.

في هذا الصدد، ذكرت السلطات أن فرق الدفاع المدني الميدانية تمكنت من إجلاء 1200 طالب احتجزتهم السيول في إحدى المدارس، رفقة أعضاء الطاقم التدريسي.

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