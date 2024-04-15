تلاميذ جرفتهم السيول في عمان.. وتعليق الدراسة في السلطنة

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عجّت مواقع التواصل في منطقة الخليج بصور التلاميذ العمانيين الذين توفوا، اليوم الاثنين، جراء السيول التي ضربت البلاد.

وغرد الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، معزيا السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان وأهل عمان بوفاة التلاميذ.

خالص تعازينا لأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان .. ولأهل عمان .. ولجميع طلاب العلم في عمان في وفاة طلاب المدرسة في محافظة شمال الشرقية نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي تمر بها السلطنة .. قلوبنا معكم .. ومصابكم مصابنا … وأبناؤكم أبناؤنا … رحمهم الله وأسكنهم فسيح… pic.twitter.com/8RFDMtDqQ9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 15, 2024

وقد تسببت أمطار غزيرة في حدوث سيول عارمة في سلطنة عمان، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين، حسبما ذكرت السلطات، اليوم الاثنين.

قالت السلطات إنه في إحدى الحوادث، توفيت مجموعة من أطفال المدارس وسائق عندما أطاح السيل بمركبتهم.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عناصر شرطة عمان السلطانية والجيش العماني انتشروا في محافظة شمال الشرقية لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

سيول جارفة تسفر عن وفاة 12 شخصاً بينهم 9 طلبة في #سلطنة_عُمان بعدما حاصرتهم مياه الأمطار.. والبحث جارٍ عن 5 مفقودين آخرين#العربية pic.twitter.com/34riGhQCw7 — العربية (@AlArabiya) April 14, 2024

كما أعلنت السلطات تعليق الدراسة حضوريا بالمدارس على خلفية السيول الجارفة التي تتعرض لها السلطنة حالياً في إطار ما يُعرف بـ"منخفض المطير" الجوي.

وأوضحت أن القرار يشمل 6 محافظات متأثرة بالسيول هي: مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة.

في هذا الصدد، ذكرت السلطات أن فرق الدفاع المدني الميدانية تمكنت من إجلاء 1200 طالب احتجزتهم السيول في إحدى المدارس، رفقة أعضاء الطاقم التدريسي.