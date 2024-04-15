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مسيرة إيرانية عالقة بأسلاك كهرباء في الأردن؟.. هذه حقيتها
صورة المسيرة التي قيل إنها علقت بأسلاك الكهرباء

مسيرة إيرانية عالقة بأسلاك كهرباء في الأردن؟.. هذه حقيقتها

تبيّن أن هذا الادعاء الذي انتشر بكثافة مؤخراً خاطئ تماماً حيث إن الفيديو منشور قبل شهرين وهو قد التقط في بلدة سورية

عمّان - محمد ساهر الطراونة
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انتشر خلال الساعات الـ48 الماضية مقطع فيديو وصور قال ناشروها إنها لطائرة مُسيّرة إيرانية علقت في أسلاك كهرباء على الحدود الأردنية العراقية خلال هجومها على إسرائيل رداً على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.. فما حقيقة هذا الفيديو؟

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السلطات الأردنية الرسمية أكدت يوم الأحد، أنها اعترضت "أجساماً طائرة" اخترقت أجواء الأردن ليل السبت-الأحد أثناء الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي شنته إيران على إسرائيل. كما أن الكثير من الصور والفيديوهات انتشرت لسقوط المقذوفات على الأراضي الأردنية دون أن تلحق ضرراً بأحد أو حتى بالممتلكات العامة.

مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشروا مقطع فيديو مع صور قيل إنها لمُسيّرة إيرانية علقت في أسلاك كهرباء على الحدود الأردنية العراقية خلال الهجوم، ولكن في الحقيقة هذا الفيديو والادعاء خاطئ تماماً، حيث إن الفيديو منشور قبل شهرين على أنه لطائرة علقت في بلدة سورية.

الفيديو الخاطئ حصد مشاركات ومشاهدات كثيرة، وفي الحقيقة لا علاقة له لا بالأردن ولا بالعراق، حيث تبين بعد التحري والتدقيق أنه منشور في شهر فبراير /شباط الماضي، وذكر ناشرو الفيديو أنه يظهر مسيّرة علقت في أسلاك الكهرباء في بلدة بريف مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

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