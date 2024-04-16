كلّفتها حياتها.. مشهورة روسية دفعت ثمناً باهظاً لأجل "سيلفي"

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في فيديو يحبس الأنفاس، لم تكن تتوقع المؤثرة الشهيرة وخبيرة التجميل الروسية إنيسا بولينكو، أن هذه الصورة المرفقة ستكون آخر "سيلفي" لها في حياتها، لأنها ستفقد عمرها بسببها.

جلسة تصوير

فقد توفيت السيدة البالغة من العمر 39 عاما، إثر حادث مأساوي عندما سقطت من منحدر يبلغ ارتفاعه 50 مترا أثناء محاولتها التقاط صورة سيلفي.

ووقع الحادث في منطقة سياحية شهيرة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، والمنطقة معروفة بجمالها الطبيعي ومخاطرها أيضا.

وبدأت المأساة بينما كانت السيدة تلتقط الصورة فتراجعت إلى الوراء وفقدت توازنها، ما أدى إلى سقوطها من على الحافة دون أي حواجز لإنقاذها.

في حين أصيب شهود عيان بالرعب عندما رأوا كيف تحولت جلسة التصوير في غضون ثوانٍ إلى مأساة.

🪦🤳 Inessa Polenko, une influenceuse Russe, fait une chute mortelle de 50 mètres en se prenant en selfie pour ses réseaux sociaux pic.twitter.com/VjrfuhwqNu — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 14, 2024

توفيت بالمستشفى

يشار إلى أن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خطورة تجاهل الإجراءات الأمنية من قبل المؤثرة الروسية.

وقد صوّر سائحون آخرون كانوا في المنطقة فيديو المأساة.

وعلى الرغم من الجهود السريعة لتقديم الإسعافات الأولية ونقلها السريع إلى المستشفى، إلا أن المؤثرة توفيت متأثرة بإصابات خطيرة ناجمة عن سقوطها.