تغريدة لأميركي يناشد ناسا أثارت لغطاً.. أخيراً كشف السر

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قبل نحو شهر اصطدم جسم غريب بمنزل مواطن أميركي في جنوب غرب ولاية فلوريدا، يدعى أليخاندرو أوتيرو.

فما كان من الرجل المصدوم الذي تهدم سقف بيته، بعد اختراق الجسم الفضائي طابقين، إلا أن نشر صوراً بتغريدة على حسابه في منصة إكس، مناشدا وكالة "ناسا" الاتصال به.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

كما أوضح الرجل أنه لم يكن في المنزل لحظة الحادث، لكن ابنه كاد يصاب، إذ كان على بعد غرفتين فقط من مكان وقوع الجسم الغريب.

وقال صاحب المنزل في تصريحات تلفزيونية لاحقا إنه كان يقضي عطلة عندما أبلغه نجله بالحادث.

فقطع أوتيرو إجازته وعاد فورا لتفقد بيته، ووجد جسما اخترق سقف منزله، ومزق الأرضية. وأكد حينها أنه كان يرتجف من الخوف، متسائلا "ما هي احتمالات سقوط جسم على منزلي بهذه القوة وإحداث مثل هذا الضرر."

وفيما أثارت تغريدته بلبلة من جهة وسخرية من جهة أخرى، حين نشرها على حسابه في 16 مارس الماضي، ظل الرجل منتظرا الجواب.

نفايات فضائية

إلا أن هذا الجواب الشافي لم يأت سوى أمس، فقد أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن الجسم الغامض الذي اصطدم بسقف المنزل في الثامن من الشهر الماضي (مارس 2024) ثم نقل إلى مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال لتحليله، كان "قطعة نفايات فضائية" من معدات تم التخلص منها في محطة الفضاء الدولية.

كما أوضحت أن الجسم الأسطواني كان عبارة عن "دعامة معدنية تستخدم لتركيب بطاريات قديمة على منصة شحن للتخلص منها. وأشارت إلى أنه تم التخلص من المنصة الفضائية عام 2021، وكان من المتوقع أن تحترق بالكامل في نهاية المطاف عند دخولها الغلاف الجوي للأرض، لكن قطعة واحدة منها أفلتت.

لتسقط هذه القطعة المعدنية التي تزن 0.7 كيلوغراما، ويبلغ طولها 10 سنتيمترات، وعرضها حوالي 4 سنتيمترات على منزل أليخاندرو.