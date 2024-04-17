خرج من المياه وكأن شيئاً لم يكن.. قائد سيارة دفع رباعي يثير الإعجاب

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خطفت سيارة دفع رباعي الأنظار أمس الثلاثاء في تجاوز مياه الأمطار الغزيرة التي خلفها المنخفض الجوي الذي ضرب الإمارات أمس الثلاثاء، ووصف بأنه تاريخي.

ووثق مقطع فيديو يبدو أنه تم تصويره من بناية سكنية مجاورة في دبي، قائد سيارة من نوع "نيسان باترول" وهو يشق طريقه وسط بحيرة عميقة من المياه بكل جرأة وسط حالة من الترقب وحبس الأنفاس.

متداول :

سيارة نيسان باترول .. تلفت الانتباه بسبب قوتها في تجاوز السيول بعكس السيارات الاخرى !! pic.twitter.com/E0bHKRST7A — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 17, 2024

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ليخرج من المياه ويكمل طريقه وكأن شيئاً لم يكن في مشهد "سينمائي" مثير للإعجاب، ليسمع صوت التصفيق في الفيديو.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل الإجتماعي وسط إشادات بقوة السيارة وقوة صاحبها.

وأشاد عدد كبير من رواد "السوشيال ميديا" بالسيارة وقوتها، مشيرين إلى أن سعرها سيتضاعف بعد هذه المشاهد التي أكدت على قوة محرك هذه المركبة.

فيما أشاد آخرون بمهارة السائق الذي استمر بالقيادة بشكل طبيعي مما حافظ على سلامة المركبة من المياه.

واعتبر كثيرون أن "نيسان" عليها أن تستعمل هذا المشهد كدعاية للترويج لسياراتهم.

وأمس الثلاثاء، عاشت الإمارات يوما "تاريخيا"، بعد هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.