مشهد غريب..مكافحة الشغب في إيران ترش منصة الشخصيات بالماء

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في مشهد أثار ضجة بين الإيرانيين لاسيما على مواقع التواصل ظهرت سيارة مكافحة الشغب خلال عرض عسكري بمناسبة يوم الجيش بمدينة مشهد شمال شرق إيران، وهي ترش المياه على منصة الشخصيات الرسمية والصحافيين

فقد تقدمت المركبة خلال العرض العسكري، وراحت ترش المياه وكأنها في الشارع تكافح الشغب.

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تضرر كاميرات

وصوبت مياهها نحو منصة الصحافيين والشخصيات الرسمية، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم بين الإيرانيين على مواقع التواصل.

ما أدى إلى تضرر كاميرات بعض المصورين الذين حضروا الحفل اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت وحسب وكالة أنباء إرنا

في حين لم يتم بعد تحديد سبب هذه الحادثة، وما إذا كان خطأ بشرياً أو تقنياً.

إلا أن المقطع المصور أثار موجة تعليقات من قبل الإيرانيين على مواقع التواصل، إذ وصف بالغريب.

أتى ذلك، فيما أطلقت القوات الإيرانية من طهران موجة من التهديدات بالضرب بيد من حديد كل من يتجرأ على استهداف الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى إسرائيل التي تستعد على ما أكدت للرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفتها ليل السبت الأحد الماضي. وشدد قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، في كلمة ألقاها خلال عرض عسكري مشابه في العاصمة على أن "لا مهادنة مع المعتدي على الأراضي الإيرانية". وقال "فليعلم الكيان الصهيوني أنه إذا حاول ارتكاب خطأ فسيتلقى ردا ساحقا يجعله يندم".

بينما حثت كافة الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة إلى التهدئة وعدم التصعيد وتوسيع الصراع في الشرق الأوسط.