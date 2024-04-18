جمال وإبل بمحيط برج إيفل!.. جدل بباريس ودعوات لحظر المسيرة

دقيقتان للقراءة

بعد تنديدات من جمعية للرفق بالحيوان، عُلّق عرض من المقرر تسييره السبت، انطلاقاً من برج إيفل في باريس بمشاركة حوالي خمسين جملاً وحيواناً آخر من سلالة الإبليات، في انتظار تأكيد من الشرطة.

ومن المقرر أساساً إقامة المسيرة المسماة "العرض المذهل"، بتنظيم من الاتحاد الفرنسي لتنمية الإبل في فرنسا وأوروبا، بعد ظهر السبت بين رصيف السين أمام برج إيفل، ومعلم لي زانفاليد، ومقر اليونسكو، وكلها مواقع في الدائرة السابعة الراقية في العاصمة الفرنسية.

وأوضح المنظم كريستيان شوتل لوكالة "فرانس برس" أن هذه المسيرة ترمي إلى دعم "قضية الجمال في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان".

ويندرج هذا الحدث في إطار السنة الدولية للإبليات، التي أعلنتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز "المساهمة الأساسية" لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها "بطلة الصحاري والمرتفعات"، والتي تعوّل عليها "ملايين الأسر التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 90 دولة".

وكان شوتل، وهو رئيس بلدية جانفري في جنوب غربي باريس، قد برز بالفعل من خلال مسيرة للإبليات في باريس عام 2014 خلال تظاهرة ضد إصلاح الجداول المدرسية.

ومنذ عام 2019، استضافت جانفري معرضين عالميين للإبل في فرنسا. وأوضح شوتل أنه وقع "في حب هذه الحيوانات من النظرة الأولى"، ويمتلك أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.



مظاهرة في 2014 شارك فيها كريستيان شوتل مصطحباً معه جملاً مظاهرة في 2014 شارك فيها كريستيان شوتل مصطحباً معه جملاً

وقال إنه حشد لهذا العرض الباريسي 70 ألف يورو من الأموال و34 وفداً وطنياً و80 شخصاً لحماية الحدث، بينهم ثلاثة أطباء بيطريين وسيارة إسعاف تابعة للأمن المدني وشاحنتان لإنقاذ الحيوانات إذا لزم الأمر ومغارف للبراز.

لكن ذلك كله لم يكف لإقناع جمعية حقوق الحيوان "باريس أنيمو زوبوليس" Paris Animaux Zoopolis، التي نددت في بيان باستخدام هذه الحيوانات كـ"أشياء للترفيه" و"موارد غذائية مبتذلة".

وأوضحت المؤسسة المشاركة للجمعية أماندين سانفيسنس لوكالة "فرانس برس" أن "هذه الحيوانات مكيفة مع الصحراء ودرجات الحرارة المرتفعة والجفاف، ولا مكان لها في باريس".

وقالت لوكالة إن مجلس بلدية باريس أيضاً "لا يؤيد هذا العرض"، لكنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار، لأن "المظاهرة متنقلة"، ويعود قرار السماح بالمظاهرة أم لا إلى الشرطة.