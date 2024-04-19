فيديو غامض بعد الفيضانات.. سر خروج "دخان ملون" من حفرة في عُمان

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تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تصاعد دخان ملون من حفرة أرضية في ولاية سمائل، ما أثار جدلاً واسعاً حول سبب هذه الظاهرة الغريبة.

وكشفت هيئة البيئة في سلطنة عُمان عن سر تصاعد دخان ملون من حفرة أرضية في ولاية سمائل بمحافظة الداخلية، بالتزامن مع منخفض المطير الذي ضرب البلاد يوم الأحد الماضي.

حفرة غريبه يطلع منها دخان وردي

متداول ولاية سمائل

"#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/B5mTWVJ4F2 — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 17, 2024

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وأرجعت الهيئة، في بيان توضيحي، سبب الدخان إلى "عطل والتماس في خط كهربائي أرضي" في المنطقة، ما أدى إلى "تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة".

وأكدت الهيئة إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.

وتزامن ظهور الدخان مع منخفض جوي ضرب السلطنة، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وجريانات مائية جرفت السيارات وحاصرت المنازل، وأسفرت عن 21 وفاة وخسائر مادية كبيرة.