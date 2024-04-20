فيديو.. مذيعة تطرد على الهواء أشهر بلوغر بتونس بعد مشادة

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رفضت مذيعة تونسية، اليوم السبت، مواصلة حوارها المباشر مع "البلوغر" الشهيرة والمثيرة للجدل مريم الدباع، بعد مشادة كلامية بينهما، خلال أحد برامج راديو "الديوان أف أم" المحلي.

وخلال الحوار بينهما، اتهمت "البلوغر" المذيعة أميمة العياري "باستبلاهها"، معترضةً على نوعية الأسئلة المطروحة عليها، ما أثار غضب المذيعة التي ردت عليها بالقول: "لست أنت من سيعلمني ماذا أسال، بإمكاني أن أقدم لك دروساً في الإعلام"، لتجيبها الدباغ: "لم آت هنا لكي أدرس".

واضطرت المذيعة الى قطع الحوار تزامناً مع تصاعد التوتر مع ضيفتها، معلنةً عن تمرير إعلانات، اعتذرت إثرها من المستمعين عما اعتبرته "التشنج المجاني" للبلوغر، مؤكدة أنها "تجاوزت حدودها باستخدام عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية"، قائلةً: "للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج".