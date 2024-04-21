رفض طلبه للصداقة على فيسبوك فشوه وجهه ورقبته بـ 115 غرزة
الضحية طالب بكلية الهندسة والجاني زميل له في كلية التجارة
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شهدت قرية مصرية واقعة غريبة ومؤسفة حيث تعرض طالب بكلية الهندسة لإصابات خطيرة في وجهه ورقبته، بسبب رفضه لطلب صداقة من شاب آخر يدرس بكلية التجارة.
وشهدت قرية مسجد وصيف التابعة لمدينة زفتي بمحافظة الغربية شمال البلاد الواقعة الغريبة.
وفي تفاصيلها تلقت السلطات بلاغا بوصول طالب بكلية الهندسة إلى المستشفى العام، مصابا بجروح قطعية بالوجه ونزيف غزير إثر تعدي طالب أخر عليه.
وتبين أن الطالب تعرض للاعتداء بألة حادة ما اضطر الأطباء للتدخل لوقف النزيف أولا وحياكة الوجه والرقبة بـ 115 غرزة.
وكشفت التحريات أن الطالب المجني عليه تلقى طلب إضافة على الفيسبوك من طالب آخر بكلية التجارة، وقام بحذف الطلب ما اعتبره الأخير إهانة له، وعندما التقيا وتعاتبا أكد المجني عليه لزميله أنه لا يعرفه جيدا ولذلك لم يقبل صداقته وقام بحذف الطلب.
وحسب التحريات فقد تربص الطالب الجاني بزميله وانتظره في مدخل القرية أثناء ذهابه لكليته ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لاشتباك وبعدها انهال الجاني على زميله طعنا في وجهه ورقبته وأحدث به جروحا قطعية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة سيئة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بسرعة ضبط الجاني.
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