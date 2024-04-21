مئذنة تتهاوى وتنهار وسط الرياح.. كاميرا التقطت لحظة السقوط

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وسط مشاهد الفيضانات التي عمت عدة بلدان عربية خلال الأيام الماضية، أدت عاصفة قوية في إحدى الولايات التركية إلى سقوط مئذنة مسجد.

ووثقت مقاطع مصورة المشهد المهيب لتهاوي المئذنة وسقوطها في أحد المساجد بولاية تشانكيري شرق أنقرة.

لحظة سقوط مئذنة مسجد في مدينة #تشانكري بـ #تركيا بعد عاصفة قوية ضربت وسط البلاد#الحدث pic.twitter.com/AkiwkRHyVl — ا لـحـدث (@AlHadath) April 20, 2024

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في حين أفادت السلطات أن هذا السقوط لم يؤد إلى إصابة أشخاص بأذى، بل اقتصرت الأضرار على بعض الممتلكات والسيارات، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بينما أخليت المنطقة المحيطة بالمسجد من السكان مخافة سقوط المئذنة الأخرى جراء الرياح القوبة التي طالت ولايات تركية أخرى.

أتى هذا الحادث، بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية التركية من هطول أمطار كثيفة وعواصف في عشرات الولايات ابتداء من أمس السبت.

بينما سُجل إعصار قوي بالقرب من مدينة إزمير (شرق البلاد) والتي تعد المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا من بعد إسطنبول وأنقرة، وهي ميناء التصدير الأول، ومركز بيع منتجات الأودية الإيجية الغنية بمحصولاتها الزراعية، وفيها سوق مهمة لتوزيع المنتجات المصنعة المستوردة.

كما تعتبر المدينة الصناعية التركية الثانية من بعد إسطنبول إذ يعمل 31% من القوى العاملة فيها في نشاطات صناعية.