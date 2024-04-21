مستوطن حاول نزع علم فلسطين في الضفة فأرداه لغم!

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فيما طفت أجواء من الغليان والغضب في الضفة الغربية التي دخلت اليوم الأحد إضراباً شاملاً، بعد مقتل 14 فلسطينيا في عملية إسرائيلية بمخيم نور شمس في محافظة طولكرم، لا يزال التوتر سيد الموقف، خصوصا وأن أفعال المستوطنين واستفزازاتهم لا تتوقف.

وفي آخرها أن أظهر مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستوطناً حاول نزع العلم الفلسطيني من منطقة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وبينما همّ راكضاً لانتشال العلم من مكانه، انفجر به لغم أرداه قتيلاً، وفق الفيديو.

وقد تعالت سحب الدخان بعد الحادث دون أي تعلقيات من الجانب الإسرائيلي.

جاء هذا بعد ليلة رعب عاشتها الضفة الغربية عقب مقتل 14 فلسطينيا إثر عملية إسرائيلية بمخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة بالضفة بسبب ما جرى، حيث أُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات الجماهير إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع القوات الإسرائيلية في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

انفجار عبوة ناسفة بمستوطن إسرائيلي عند محاولته إزالة علم #فلسطين من أرض زراعية شرق مدينة #رام_الله#العربية pic.twitter.com/4FLibwic3g — العربية (@AlArabiya) April 21, 2024

التوتر لا يهدأ

يشار إلى أنه ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي كانت في ازدياد بالفعل قبل الحرب، مع قيام الجيش بمداهمات متكررة تستهدف فصائل مسلحة وهجمات يشنها مستوطنون يهود على قرى فلسطينية وهجمات يشنها فلسطينيون في الشوارع.

وقالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت أمس السبت 14 فلسطينيا خلال مداهمة في الضفة الغربية، بينما قُتل سائق سيارة إسعاف أثناء توجهه لنقل جرحى من هجوم منفصل شنه مستوطنون يهود.

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة كبيرة في الساعات الأولى من صباح الجمعة في منطقة نور شمس بالقرب من مدينة طولكرم الفلسطينية.

كما اعُتقل آلاف الفلسطينيين وقتل المئات خلال العمليات المتكررة التي ينفذها الجيش والشرطة الإسرائيليان في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بينهم شبان يرشقون القوات بالحجارة ومدنيين لا صلة لهم بما يجري.