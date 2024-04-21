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عمرو دياب

"هتخش ورايا الحمام؟".. عمرو دياب ينفعل على معجب يلاحقه

سلسلة من المواقف حدثت مؤخرا، بسبب ملاحقة الجمهور للنجوم وتصويرهم بالهواتف المحمولة

القاهرة – أحمد الريدي
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يبدو أن ملاحقة النجوم بالهواتف من قبل الجمهور، لن يتسبب إلا في الأزمات والمواقف الانفعالية، التي كان آخر ضحاياها المطرب المصري عمرو دياب.

حيث انتشر مقطع فيديو تم تصويره في الفندق الذي أقيم فيه حفل زفاف نجل المطرب المصري محمد فؤاد، وكان عمرو دياب أول الحاضرين لتهنئة زميله وصديقه محمد فؤاد.

ظهر عمرو دياب في الفيديو وهو متوجه نحو دورة المياه رفقة أحد أصدقائه، قبل أن يظهر البعض من خلفه وهم يلاحقونه، لكنه قبل الدخول إلى دورة المياه التفت نحو ملاحقيه.

وظهر الغضب على وجه عمرو دياب، الذي انفعل على ملاحقيه قائلا "انت هتخش ورايا الحمام؟.. انت ياض أهبل انت وهو؟"، ليتوقف ملاحقه عن التصوير ويغلق الفيديو.

وجاء الموقف الذي تعرض إليه المطرب المصري عمرو دياب، ليكمل سلسلة من المواقف التي حدثت مؤخرا، بسبب ملاحقة الجمهور للنجوم وتصويرهم بالهواتف المحمولة.

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وهو ما حدث مؤخرا في جنازة الراحل صلاح السعدني، حيث دخل نجله أحمد صلاح السعدني في مشادة كبرى، وكاد يعتدي بالضرب على بعض الحضور، بسبب إصرارهم على تصويره، رغم تحذيره لهم قبل انطلاق مراسم دفن الجثمان.

كما انفعل الفنان أحمد عبد العزيز على البعض في عزاء زميلته الراحلة شيرين سيف النصر، وأسقاط هاتف أحد الأشخاص بعد محاولته التقاط صورة معه عقب انتهاء العزاء.

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