أنقذته المئذنة.. فيديو لإمام جامع يستغيث من هجوم بسكاكين

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انتهت الحلول على ما يبدو أمام إمام جامع "الگيلاني" بالزعفرانية في ناحية الكرادة الشرقية جنوب بغداد، بعد أن اقتحمت عصابة المكان.
مئذنة أنقذت حياته
وبين لحظات الرعب وضرورة التفكير بحل سريع، لم يجد الإمام إلا المئذنة أمامه حلاً.
فما كان منه إلا أن همّ إليها وأمسك مكبر الصوت وبدأ بمناشدة الأهالي لمنع الاعتداء.
وبينما التقط شهود عيان مقطع فيديو أظهر مناشدة الإمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت تعليقات بأن الاعتداء تم من قبل أفراد عائلات تسكن الحي أصلاً.
#فقط_في_العراق— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 21, 2024
امام جامع الگيلاني في الزعفرانية يناشد اهالي المنطقة بالتدخل لحمايته بعد اقتحام الجامع من قبل عصابة .. pic.twitter.com/b6iLZMLafj
فيما أعلنت وسائل إعلام محلية أن مهاجمين دخلوا المسجد بالسكاكين، مؤكدة إلقاء القبض على اثنين منهم من قبل القوات الأمنية.
في حين طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي القوات الأمنية بضرورة معاقبة الفاعلين حتى لا يتكرر الأمر، وذلك بعد انتشار مناشدة الإمام عبر الفيديو.
مكانة هامة
يذكر أن جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد له مكانة كبيرة عند العراقيين لأهميته التاريخية والدينية والعلمية.
وكان بني المسجد في العصر العباسي، ويضم مكتبة علمية مهمة تحظى باهتمام كبير من الزائرين.
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