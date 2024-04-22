ثاني حادث بنفس المول.. قفزت من الطابق الخامس في إسطنبول

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في ثاني حادث من نوعه تشهده مدينة إسطنبول، أو بشكل أدق مركز للتسوق في شيشلي، قفزت امرأة من الطابق الخامس، لتلقى حتفها على الفور، بعدما سقطت على الأرض جثة هامدة.

الحادثة الثانية خلال أسبوع.. مقطع لشابة حاولت إنهاء حياتها بالقفز من مكان مرتفع في مركز تسوق بمدينة #إسطنبول التركية#تركيا #الحدث pic.twitter.com/zIfYMOJThA — ا لـحـدث (@AlHadath) April 21, 2024

فيما أفادت المعلومات الأولية بأن السيدة كانسين مايوك، قفزت من فوق حافة الطابق الخامس، ما أحدث حالة من الذعر بين المتسوقين في المركز، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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في حين هرعت الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، لتعلن لاحقا وفاة السيدة التي تبين أن لديها سجلا حافلا بمحاولات الانتحار.

أتى هذا الحادث المروع بعد انتحار مماثل في نفس المركز التجاري يوم الثلاثاء الماضي.

ومنذ العام 2019 ومع تفاقم الوضع الاقتصادي، ارتفعت معدلات الانتحار في تركيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما زادت معدلات قتل النساء أو حتى وفاتهن في ظروف مشبوهة، بحسب ما أكدت سابقا منصة "أوقفوا قتل النساء" الشهيرة في تركيا.