سحبوها من رحم أمها القتيلة.. "روح" رضيعة غزة ماتت

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بعد أن شغلت العالم باستخراجها حية من رحم أمها الميتة الأسبوع الماضي في غزة، توفيت الرضيعة الفلسطينية "روح".

دفنت بجوار أبيها

وأعلن عمها رامي الشيخ، أن ابنة أخيه توفيت أمس الخميس، في أحد مستشفيات غزة، بعد تدهور حالتها الصحية وعجز الطاقم الطبي عن رعايتها.

جاء هذا بعدما تعرض منزل الصغيرة الراحلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لقصف جوي إسرائيلي قبيل منتصف ليل السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل أبويها وشقيقتها البالغة من العمر أربع سنوات.

فنقل عمال الإسعاف الجثث إلى مستشفى قريب، حيث أجرى الأطباء جراحة قيصرية طارئة لوالدتها، صابرين السكني، التي كانت في الأسبوع الثلاثين من حملها.

وبقيت الرضيعة في حضانة بوحدة العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة في مستشفى آخر حتى وفاتها بعد 5 أيام.

وأكد العم أن الصغيرة دفنت بجوار أبيها يوم الخميس.

34 ألف ضحية

يشار إلى أن أكثر من 34 ألف فلسطيني لقوا حتفهم خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب مسؤولي صحة محليين يقولون إن حوالي ثلثي القتلى من النساء والأطفال.

إلى ذلك، احتشد أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في معبر رفح بحثا عن مأوى من الهجوم الإسرائيلي الذي ألحق الدمار بجزء كبير من قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية.

في حين تهدد إسرائيل بشن هجوم بري على المنطقة، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يجب القضاء على مقاتلي حركة حماس المسلحة لضمان انتصار إسرائيل في الحرب، وفق زعمه.