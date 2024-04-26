استياء في لبنان.. ضرب وسحل محامية بوضح النهار!

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خلال الساعات الماضية، انشغل اللبنانيون بفيديو فجر غضباً واستياء واسعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق تعرض محامية للضرب والسحل من قبل زوج موكلتها وشخص آخر أمام محكمة بمنطقة الشياح جنوب العاصمة بيروت في وضح النهار.

وبينت معلومات أولية أن الحادث جاء على خلفية دعوى طلاق تتوكل فيها المحامية سوزي بو حمدان عن الزوجة، وفق صحيفة "النهار".

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نقيب المحامين في بيروت يتحرك

من جهتها أصدرت نقابة المحامين في بيروت بياناً، أمس الخميس، استنكرت فيه الاعتداء على بو حمدان "من قبل شخصين باتا معروفين من الجميع".

وأكدت أن نقيب المحامين في بيروت فادي مصري تحرك على الفور وكلف مفوضة قصر العدل مايا الزغريني بمتابعة الموضوع مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

أقصى العقوبات

كما أضافت النقابة أنها سوف تأخذ صفة الادعاء الشخصي إلى جانب بو حمدان، مردفة أن المحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله أصدر إشارة إحضار بحق المعتدين.

كذلك طالبت القضاء المختص باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين.

في حين تقدمت بو حمدان بشكوى فورية، وعمل مخفر الطيونة على فتح تحقيق بالحادث.

اعتراف واعتذار

وفي وقت لاحق، تداولت مواقع التواصل فيديو لشخص عرّف نفسه بأنه مهدي الموسوي، مقراً باعتدائه على بو حمدان، ومعتذراً منها ومن نقابة المحامين والنقيب فادي مصري.

فيما برر تصرفه بـ"الضغوط النفسية والاجتماعية" التي يعيشها في لبنان خلال الوقت الراهن، مما أدى لـ"حالة انفعال غير سوية"، حسب قوله.