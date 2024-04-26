ملامحها "الفاتنة" أثارت الشكوك.. ستينية تفوز بلقب ملكة جمال

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تأهّلت الأرجنتينية أليخاندرا ماريسا رودريغيز، البالغة من العمر 60 عامًا، إلى تصفيات مسابقة ملكة جمال الأرجنتين 2024، بعدما فازت بلقب ملكة جمال العاصمة بوينس آيرس، إلا أن ملامحها الشابة والفاتنة أثارت التساؤلات والشكوك.

Alejandra Marisa Rodríguez broke stereotypes as she was crowned Miss Universe for the province of Buenos Aires at 60-years-old. pic.twitter.com/6PjPRrAFCf — The Associated Press (@AP) April 26, 2024

وجاء فوز أليخاندرا بعدما فتحت المنظمة العالمية لمسابقات ملكات الجمال، الباب أمام المتباريات الأكبر سنًا للمشاركة في المسابقات الجمالية، نتيجة إلغاء الحد الأقصى للسن، الذي كان ينحصر بين 18 و28 عامًا.

في المقابل، ضجّت مواقع التواصل بخبر فوز المحامية والصحفية الستينية، التي تتميز بوجه شبابي، وأثار ترشحها جدلاً وتباينًا في الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي إذ رفض متابعون تصديق حقيقة عمرها، خاصة وأن ملامح وجهها أصغر وفق قولهم.

فيما اعتبر آخرون أنه المرأة تستطيع المحافظة على شبابهامن خلال الرياضة والحياة الصحية والنظام الغذائي المتوازن.

وكشفت الفائزة، وهي مطلقة، أنها تعتمد "الصيام المتقطع" كنظام حياة غذائي، وخضعت لتمرينات رياضية متواصلة 3 مرات يوميًا لتحافظ على رشاقتها.

أما عن سبب فوزها باللقب، فبينت الملكة الستينية أن لجنة التحكيم وجدت فيها ثقة وشغفا بتمثيل نساء جيلها، لأن الجمال ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية، وكي تكون المرأة جميلة عليها الثقة بنفسها.