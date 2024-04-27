"نجاح حملة مقاطعة الأسماك في مصر".. صورة تثير الجدل

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بالتزامن مع حملة "خليها تعفن" ضمن الدعوات لمقاطعة الأسماك في بعض المحافظات المصرية بسبب ارتفاع سعرها، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت أنها تُظهر إتلاف كميّات من الأسماك التي فسدت بسبب هذه المقاطعة.

"صورة مضللة"

إلا أن الادّعاء مضلّل والصورة تُظهر إتلاف أسماك غير صالحة للاستهلاك في مدينة "العاشر من رمضان" قبل أسابيع من بدء حملة المقاطعة الحالية، وفق فرانس برس.

وظهرj في الصورة جرّافة يبدو أنها تدفن كميّة من السّمك النافق في التراب.

"دليل على نجاح المقاطعة"

وقال الناشرون إن الصورة هي دليل على نجاح المقاطعة، معتبرين أنها تُظهر أسماكاً أتلفت حديثاً بعدما فسدت بسبب امتناع المواطنين عن شرائها.

"خليها تعفن"

أتى تداول هذه الصورة تزامناً مع انتشار دعوات لمقاطعة الأسماك في بعض المحافظات المصريّة تحت عنوان "خليها تعفن" بسبب ارتفاع سعرها بدأت الأحد الماضي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة.

وتُواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر،أزمة اقتصادية شديدة.

إلا أن البنك المركزي اتخذ الشهر قراراً بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام العملة الأميركية، وهو ما ساعد الحكومة المصرية على عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض جديد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.