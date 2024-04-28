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فيديو لطائرة ضخمة تصطدم بمدرج عند هبوطها.. وترتد عاليا

الطيار حلق بها وكرر محاولة الهبوط مرة ثانية

العربية.نت
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تمكنت طائرة بوينغ من الهبوط بنجاح بعد محاولة أولى محفوفة بالمخاطر.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية هبوط طائرة مدنية ضخمة قادمة من ألمانيا إلى لوس أنجلوس الأميركية.

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وأفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة ضخمة تابعة للخطوط الجوية الألمانية، حاولت الهبوط لمرتين على مدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بنجاح بعد محاولة ثانية.

وذكر الإعلام الأميركي، أنّ الطائرة اصطدمت بالمدرج بقوة وارتدّت في المرة الأولى، ما دفع الطيار إلى إلغاء عملية الهبوط، والمحاولة مرة أخرى.

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