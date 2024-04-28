فيديو لمقاتل روسي يتخلص من مسيرة أوكرانية تلاحقه لقتله

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ذكرت تقارير أن مقاتلاً روسياً ألقى كيساً من البطاطس على طائرة بدون طيار هجومية لإنقاذ حياته.

وشوهد المقاتل الذي يرتدي الزي الرسمي وهو يركض للاختباء في الأشجار القريبة بعد الانفجار وسط دخان أبيض كثيف.

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وتقول التقارير إن الرجل - الذي يُدعى الجندي خاماتوف - أصيب "بجروح طفيفة". وهو مواطن من أوزبكستان، وقد انضم للقتال، حسبما تقول قنوات تيليغرام. وأشاد موقع روسي بشجاعته عندما هاجمته الطائرة بدون طيار المحملة بالمتفجرات. وقالت إنه "أسقطها ببراعة، فضربها بكيس من البطاطس".