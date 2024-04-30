اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Screenshot 2024-04-30 083135
من مقطع الفيديو

فيديو يغضب الأتراك.. متلصص صور فتاة ترقص سرا ونشره على تيك توك

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اجتاح مقطع مصور منصة التواصل الاجتماعي تيك توك خلال الساعات الماضية، وأثار العديد من الجدل والانتقادات في تركيا وكان محور ردود فعل غاضبة بين المستخدمين.

فقد انتشر مقطع لفتاة ترقص بإحدى الشرفات وقد صوّرت سراً وتم مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص باكستاني يعيش في تركيا حيث سجل المقطع بهاتفه المحمول خلسةً وشاركه على حساب تيك توك الخاص به.

وبينما تزايدت ردود الفعل على الشخص الباكستاني الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره، جاء رد غير متوقع على ردود الفعل تجاهه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار

وفي إحدى ردوده على أحد المنتقدين الذي طالب بعودته إلى بلاده، أجاب الشاب الباكستاني أسفل الفيديو "من أنت لتقول لي هذا؟ حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار"، الأمر الذي أشعل المنصة وأغضب المستخدمين الأتراك.

فيما طالب آخرون بمحاسبته ومراجعة قانون منح الجنسية.

بينما أثارت الحادثة غضباً كبيراً في وقت قصير، ألقت القوت التركية القبض على الشاب دون إصدار أي تعليق رسمي حتى كتابة هذا الخبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل مصدر من حماس: المقترح المصري مقبول من الحركة وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط