فيديو يغضب الأتراك.. متلصص صور فتاة ترقص سرا ونشره على تيك توك

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اجتاح مقطع مصور منصة التواصل الاجتماعي تيك توك خلال الساعات الماضية، وأثار العديد من الجدل والانتقادات في تركيا وكان محور ردود فعل غاضبة بين المستخدمين.

🎥إلقاء القبض على شاب باكستاني قام بتصوير فتاة خلسةً وهي ترقص داخل منزلها بولاية #إسطنبول، وشارك الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.. وعند انتقاده بالتعليقات رد بالقول: "من أنت لتقول لي هذا؟ لقد حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار".. ibrahim haskoloğlu pic.twitter.com/UVhgGmn5p9 — كوزال (@guzel_olalim) April 28, 2024

فقد انتشر مقطع لفتاة ترقص بإحدى الشرفات وقد صوّرت سراً وتم مشاركة المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شخص باكستاني يعيش في تركيا حيث سجل المقطع بهاتفه المحمول خلسةً وشاركه على حساب تيك توك الخاص به.

وبينما تزايدت ردود الفعل على الشخص الباكستاني الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره، جاء رد غير متوقع على ردود الفعل تجاهه، وفق ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار

وفي إحدى ردوده على أحد المنتقدين الذي طالب بعودته إلى بلاده، أجاب الشاب الباكستاني أسفل الفيديو "من أنت لتقول لي هذا؟ حصلت على الجنسية التركية مقابل استثمار 400 ألف دولار"، الأمر الذي أشعل المنصة وأغضب المستخدمين الأتراك.

فيما طالب آخرون بمحاسبته ومراجعة قانون منح الجنسية.

بينما أثارت الحادثة غضباً كبيراً في وقت قصير، ألقت القوت التركية القبض على الشاب دون إصدار أي تعليق رسمي حتى كتابة هذا الخبر.