"يوتيوبر" يهوي من ارتفاع شاهق.. وفيديو يوثق سقوطه المرعب

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نجا يوتيوبر أميركي شهير من الموت بأعجوبة بعد سقوط طائرته الشراعية في صحراء تكساس أثناء طيرانها بسرعة 92 كيلومترا في الساعة، قيما وثقت كاميراته الخاصة سقوطه المرعب من ارتفاع شاهق.

ووثق مقطع فيديو لكاميرا معلقة على رأسه لحظة سقوط الطيار المظلي أنتوني فيلا البالغ 33 عاما، عندما كان يختبر الطراز الحديث من الطائرة الشراعية شمال غرب أوستن حيث هوت الطائرة فجأة من على ارتفاع نحو 30 مترا في الهواء، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

Paramotor Pilot and Youtuber Anthony Vella suddenly falls 85ft out of the sky in horrifying crash pic.twitter.com/t8u8eFCJu9 — Insane Reality Leaks (@InsaneRealitys) April 27, 2024

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كما شارك فيلا لحظات طيرانه عبر قناته على يوتيوب، ووثق الحادث من 3 زوايا مختلفة عندما سقط على الأرض وبدأ يصرخ ويبكي من الألم لمدة استمرت نصف ساعة.

مساعدة من "سيري"

وطلب الطيار المظلي أنتوني فيلا من خدمة المساعد "سيري" المتاحة على أجهزة "آبل - الاتصال برقم النجدة 911 قائلا "ساعدني من فضلك، لقد تعطلت آلة الطيران الخاصة بي" حيث وصل المسعفون إلى موقعه البعيد وتم نقله إلى المستشفى خلال وقت قصير.

وتعرض اليوتيوبر لعدة إصابات خطيرة مثل كسور في الرقبة، والظهر، والحوض، وكسر في الذراع اليمنى، وجميعها تتطلب عمليات جراحية.

من جانبه، قال أحد المسعفين لفيلا "بالنظر إلى أنك سقطت من السماء، فأنت بحالة جيدة جدًا".

ومن على سريره في المستشفى، قال الشاب الأميركي إنه لا يلقي باللوم على طائرته الشراعية (باراموتور) لأنها كانت آلة ممتازة، مطالبا المشاهدين فحص طائرتهم الشراعية 3 مرات قبل الإقلاع.

وأرجع فيلا سبب الحادث إلى فقدانه عقدة الشد الصغيرة أثناء فحصه قبل الإقلاع.

ووعد بتوثيق تعافيه والعودة للطيران في أقرب وقت ممكن.