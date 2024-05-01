في سماء السعودية.. سحابة محملة بشحنات برق هائلة تحول الليل إلى نهار

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ظهرت سحابة محملة بشحنات هائلة من البرق في سماء محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، وخطفت الأنظار بعدما حولت الليل إلى نهار في فيديو مذهل تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.
سحابة #الزلفي قبل قليل— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 30, 2024
عبارة عن ميكنة توليد طاقة كهربائية عظمى،
نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، نجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، والتي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق، (صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۚ) pic.twitter.com/sprlowyh9J
وأوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند في منشور مرفق بمقطع فيديو للظاهرة عبر منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن سحابة الزلفي "عبارة عن ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى، نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، نجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، والتي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق".
كما بين المسند أن أمطارا استثنائية تاريخية انهمرت على مدينة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، مشيرا إلى أنه خلال الساعة الأولى هطل 70 ملم، أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي.
⛈️ أمطار استثنائية تاريخية انهمرت على #عنيزة قبل قليل،— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 30, 2024
خلال فقط الساعة الأولى هطل 70 ملم،
أي خلال 60 دقيقة فقط هطل من المطر نصف المعدل السنوي فاللهم لك الحمد. pic.twitter.com/BJUlVOP2o3
وشهدت منطقة القصيم السعودية، مساء أمس، هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول عارمة اجتاحت شوارع مدينة عنيزة، ما أدى إلى احتجاز العديد من الأشخاص والمركبات.
كما وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، شدة السيول، وتُظهر تواجد فرق الدفاع المدني بكامل عتادها، بما في ذلك القوارب، لإنقاذ المحتجزين.
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
وكان المركز الوطني للأرصاد السعودية، توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والشرقية.
وقالت الأرصاد السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، إنها لا تستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.
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