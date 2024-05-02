السقا بعد عرض "السرب": "الكل لازم يحرّص مني الفترة اللي جاية"

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سادت روح لطيفة خلال العرض الخاص الأول لفيلم "السرب"، الذي يدور حول قصة الأقباط المصريين الذين قُتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا قبل سنوات، وكيف قامت القوات المسلحة المصرية بضرب مواقع التنظيم بليبيا للانتقام.

الفيلم يقوم ببطولته أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك ودياب وشريف منير وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم آسر ياسين ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني ومصطفى فهمي وكريم فهمي وأحمد حاتم وآخرون.

وكانت "العربية.نت" حاضرة بالعرض، حيث رصدت ردود الأفعال والتعليقات من أبطال العمل، وهنأت أحمد السقا، وطلبت منه توجيه كلمة لجمهور فيلم "السرب". فقال السقا: "حتبقوا فخورين بمصر ولازم ولادكم الصغيرين يشوفوه".

وقال إن الفيلم أخذ منه وقتا ومجهودا ومن كل فريق العمل، "كلنا تعبنا والله.. الحمد لله".

وعن كون كل أحداث الأكشن بالفيلم واقعية وليست بتقنية الـ"غرافكس"، قال السقا: "انت شفت بعينك.. كله لازم يحرص مني الفترة الجاية".

وعلى مدار 90 دقيقة، كشفت أحداث الفيلم ما كان يدور في الكواليس من خلال شخصية "علي المصري"، الذي يعمل في مجال البترول، وعلى الجانب الآخر فهو من أهم العناصر التي ذرعتها القوات المصرية في قلب تنظيم داعش لينقل تحركاتهم وخططتهم.

ويلتقي "علي" بقائد التنظيم، ويكشف هويته ثم يعرف بعدها بواقعة اختطافهم لـ21 قبطيا مصرياً، فيحاول الوصول إليهم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بمفرده، ليفاجأ العالم بمقطع فيديو -وُصف بالسينمائي- نشره تنظيم داعش أثناء ذبح هؤلاء الضحايا.

وتتوالي أحداث العمل لترصد تخطيط القوات المسلحة المصرية لقصف مواقع داعش بالطائرات الرافال، وكيف نُفذت تلك الضربة.