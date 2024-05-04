السودان.. مقطع مثير لـ"جامبو" مشتعلة بالنيران ومحاولات لإنقاذها

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حصد مقطع فيديو مثير لسائق شاحنة اشتعلت فيها النيران، تفاعلاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي في السودان خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، أظهر المقطع المذكور شاحنة "جامبو" كما تُعرف بالسودان، وقد اشتعلت فيها النيران، بينما يجتهد السائق في محاولات إنقاذها، وبعد محاولات عديدة، أفلحت مجهودات السائق المضنية بقلب الشاحنة على الأرض، ومنعت قضاء النيران المتأججة على الشاحنة برمتها والبضائع داخلها.

وأثنى المتفاعلون على سائق الشاحنة، وذكروا أن خطوة السائق الشجاعة كانت السبب الأساسي في تفادي احتراق الشاحنة والبضائع. وقال أحد المتفاعلين: "هذا هو الحل المناسب في الوقت المناسب لتقليل الخسائر، مبروك والله".

وأضاف آخر: "هذه فائدة العمل بالعقل قبل اليدين، السائق فكر، واختار أخف الأضرار بكل شجاعة ومنطق؛ نتمنى السلامة له ومن معه وربنا يعوِض الأموال".

في المقابل، انتقد فريق مضاد تصرف السائق ووصفوه بأنه تهور غير عادي. وذكروا أن الأرواح أصبحت رخيصة مقابل المادة.