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Brazil s President Luiz Inacio Lula da Silva right and Japan s Prime Minister Fumio Kishida pose for photos at Planalto presidential palace in Brasilia, Brazil, Friday May 3 2024 AP PhotoLuis Nova
لولا يستقبل كيشيدا

رئيس البرازيل لوزير ياباني: اصطحب رئيس حكومتك لتناول شرائح اللحم

لولا دعا كيشيدا إلى أكل لحم البقر في أحد مطاعم ساو باولو ليقتنع بالموافقة على صادرات اللحوم البرازيلية لليابان

العربية.نت
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استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في أول زيارة له للبلاد، حيث التقيا في العاصمة برازيليا، وحث الزعيم الأميركي الجنوبي نظيره على شراء بلاده للحوم البرازيلية.

وكانت البرازيل ترغب في اغتنام فرصة الاجتماع الثنائي للمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق لفتح الأسواق اليابانية أمام لحوم البقر البرازيلية، وهو الهدف الذي تسعى الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية إلى تحقيقه منذ عام 2005.

وفي مناشدة لرئيس الوزراء، أصر لولا على ضرورة تناول الطعام في مطعم لحوم خلال الزيارة.

وقال لولا خلال المؤتمر الصحافي، وهو ينظر إلى كيشيدا والوفد الياباني، ثم حول انتباهه إلى نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وهو أيضاً وزير الصناعة والتجارة والتنمية: "لا أعرف ماذا تناولتم على العشاء الليلة الماضية.. من فضلك، اصطحب رئيس الوزراء فوميو لتناول شرائح اللحم في أفضل مطعم في ساو باولو، حتى يبدأ الأسبوع التالي في استيراد لحوم البقر من عندنا".

في عهد لولا، عززت البرازيل جهودها لتصدير لحوم البقر إلى الأسواق الدولية.

متجر لحوم في البرازيل (تعبيرية)
متجر لحوم في البرازيل (تعبيرية)

ومنذ بداية عام 2023 عندما تولى لولا منصبه، رفعت 50 دولة القيود، معظمها في آسيا، عن هذه اللحوم. ووفقاً للمسؤولين البرازيليين، يتم استيراد حوالي 70% من لحوم البقر المستهلكة في اليابان، في حين يأتي 80 من الواردات من الولايات المتحدة وأستراليا.

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في هذا السياق، قال لولا: "لحومنا أرخص وأفضل جودة من اللحوم التي تشتريها.. لا أعرف حتى السعر، لكنني متأكد من أن منتجاتنا أرخص وذات جودة عالية".

وصدرت البرازيل أكثر من مليوني رطل من لحوم البقر عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً لبيانات التجارة الرسمية. وتعد الدولة أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، حيث تقوم بالشحن إلى أكثر من 90 دولة.

في تصريحات للصحافيين في برازيليا، قال إدواردو بايس سابويا، سكرتير شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية البرازيلية، إن الأوضاع الصحية لصناعة الماشية أصبحت الآن "أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2005، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالمناطق الخالية من مرض الحمى القلاعية دون تطعيم".

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