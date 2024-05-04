فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز بـ"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"

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تبادل كل من النجم المصري فتحي عبدالوهاب والنجمة ياسمين عبدالعزيز الإطراء والمجاملات اللطيفة خلال الساعات الماضية.

فقد كشف الفنان فتحي عبد الوهاب في حديث إعلامي عن صفة موجودة في شخصية النجمة ياسمين عبدالعزيز حينما طُلب منه أن يقول سراً يعرفه عنها، فقال: "ياسمين عبدالعزيز طفلة، وهي أكثر طفلة موجودة لحد دلوقتي.. وبقيت زي ما هي، هي طفلة بمعنى الطفولة اللي ممكن تتخيلها".

وأضاف بالقول: "هي شخص جميل ولما تكون في دايرة من دواير حياتك تحس أنك كسبان كتير وممكن نقعد سنة سنتين ما نتقابلش أنا وهي، لكن لما بنتقابل بنكون كأننا تقابلنا امبارح".

من جانبها ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري على حسابها في "إنستغرام" على تصريحات زميلها بالوسط الفني، وقالت معربة عن سعادتها: "أخويا والله، ايه الكلام الحلو ده!".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز قد بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات التلفزيونية وهي طفلة بالفعل، وقد لازمتها خفة الظل طيلة مشوارها الفني.

وقد حلت ضيفة مؤخراً على "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس، حيث كشفت العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها ومشوارها الفني، واتسمت الحلقة بخفة الظل.