بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم

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احتفل النجم العالمي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد الأم التي تحتفل فيه البرتغال في يوم الأحد الأول من شهر مايو، على طريقة الخاصة بنشر صور نادرة تجمعه مع والدته ماريا دولوريس أفيرو وأخرى مع أطفاله وشريكة حياته.

ونشر لاعب نادي النصر السعودي صورة نادرة من طفولته تجمعه بوالدته وأخرى حديثة وهو لاعب مشهور.

كما أرفق صورة أخرى مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً إياها بعبارة: "عيد أم سعيد إلى الأفضل في العالم".

Feliz dia da mãe para as melhores do mundo ❤️ pic.twitter.com/ZNwSbOCloY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2024

بدورها، شاركت جورجينا فيديو يظهر "الدون" وهو يمشي مع طفلته التي تحمل باقة ورد بيضاء ليهديها لها بمناسبة عيد الأم وكتبت على المقطع المصور " أن تكوني أماً هو أفضل شيء في الحياة، عيد سعيد لكل الأمهات، شكراً لك حبيبي رونالدو".

علاقة قوية مع والدته

وكان كريستيانو رونالدو منح والدته في يناير الماضي، هدية استثنائية بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها التاسع والستين.

وأهدى النجم البرتغالي، سيارة من نوع "بورش كايين" الفاخرة، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون دولار، لوالدته، التي وقفت أمام الهدية باكية.

Cristiano Ronaldo gifted his mom a $80k Porche Cayenne on her 69th birthday. pic.twitter.com/5xNVPbu3M9 — JUST KINGS (@JustKingss) January 1, 2024

وكشفت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها على منصة إنستغرام، عن اللحظة المؤثرة التي تلقت فيها والدتها الهدية، حيث اصطحبها حفيدها كريستيانو جونيور إلى مرآب المنزل، لتجد نفسها أمام سيارة فارهة من طراز Porsche Macan S، وحولها شريط أحمر مخصص للهدايا.

وبكت ماريا دلوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو من التأثر واحتضنت حفيدها قبل أن تدخل السيارة وتجلس في مقعد القيادة، فيما كان أفراد عائلتها يقفون ليشهدوا تلك المفاجأة التي قدمها لها ابنها.

يشار إلى أن النجم البرتغالي تربطه علاقة قوية بوالدته، حتى إنها كانت وراء إنهاء علاقته قبل سنوات مع الموديل الروسية الشهيرة إيرينا شايك التي جمعتهما خلافات طفت إلى العلن.