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شاهد.. غزلان ودلافين "تسبح" في شواطئ دبي

دبي - العربية.نت
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نشر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو على حسابه في إنستغرام الأحد، لقطيع من الغزلان وسرب من الدلافين في شواطئ دبي.

فيما لاقى المشهد تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أيام نشر ولي عهد دبي فيديو لأفيال تدخل بركة مياه، وتسبح فيها.

كما نشر مقطعاً آخر لأفيال تسير على الرمال، وتتناول الأعشاب.

يشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يوثق دائماً مشاهد من الطبيعة في الإمارات، وينشرها على إنستغرام.

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