"بحبك يا حمار".. في يومه العالمي طبيب قلب مصري شهير يرد له اعتباره

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اليوم العالمي للحمار.. يوافق اليوم الأربعاء 8 مايو، الاحتفال باليوم العالمي لهذا الحيوان الدؤوب الصابر.

وفاجأ طبيب قلب مصري شهير وهو الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، متابعيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك" بالحديث عن تحمل "الحمار"، ووصفه بالكائن "الصابر الصامد".

وحاول طبيب القلب في منشوره رد الاعتبار لـ"الحمار"، في اليوم العالمي للحمير، والذي يحتفل به العالم اليوم.

"بنحبك يا حمار"

وعن اليوم العالمي للحمار، قال الدكتور جمال شعبان: "النهارده 8 مايو اليوم العالمي للحمار.. أنتهز هذه المناسبة لرد الاعتبار لذلك الكائن الصابر الصامد، الذي لا يكل ولا يمل".

وأضاف شعبان: "رغم كمية التنمر التي يتعرض لها، تحياتي لكل حمار، هو مورد رزق لأسرة بسيطة، يا سلام لو يغض من صوته، بس الحلو ما يكملش، لكن بنحبك يا حمار".

يذكر أن العالم يحتفل في 8 مايو باليوم العالمي للحمير، وجاء الاحتفال بعد أن أطلقت منظمات حقوق الحيوان الدعوة للاحتفال بما يقرب من 59 مليونًا من الحمير والبِغال التي تعيش على الأرض، في هذا اليوم.

صاحب فكرة اليوم العالمي للحمير هو "رازق أرك"، عالم أسس مجموعة على منصة "فيسبوك" بهدف التوعية بأهمية حماية حيوان الحمار وتقدير دوره في خدمة البشرية.

وتعود فكرة اليوم العالمي للحمير إلى عام 2018، حيث تم إطلاق الاحتفال بهذا اليوم للتأكيد على أهمية هذه الحيوانات وإبراز جهودها المبذولة في خدمة الإنسان.