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الشاب أخرج قدمه من الشباك ورفس عامل التوصيل

فيديو صادم.. "رفس" عامل توصيل على طريق سريع وانهار ضاحكاً

دبي - العربية.نت
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أثار مقطع فيديو وثقه شابان قاما بمهاجمة عامل توصيل بغرض التسلية والسخرية من خلال ركله خلال قيادته دراجة نارية على طريق سريع، ما أدى إلى سقوطه أرضاً بشكل خطير ردود فعل غاضبة من المتابعين في الكويت، مطالبين الجهات المعنية بالقبض على الشابين، إذا كانا في البلاد وإحالتهما للمحاكمة.

وأظهر مقطع فيديو رجلين يسيران بسيارتهما في طريق سريع ليقتربا من عامل توصيل يسير على دراجة نارية، ليقوم أحدهما بشكل مفاجئ بإخراج قدمه و"رفس" العامل ليسقطه أرضاً بشكل خطير، ثم تعلو ضحكاتهما، وفق ما نشره حساب "المجلس" الإخباري الكويتي.

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وبعد أن سقط العامل، سخر الشابان وانهارا بالضحك فيما ظهرت ملامح الشخص المعتدي في نهاية الفيديو، الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل.

كما طالب نشطاء في الكويت رجال الأمن بالتحقق في صحة الفيديو، وهل هو في الكويت فعلاً أم في بلد آخر؟، وملاحقة المتورطين فيه.

فيما شكك آخرون في أن يكون الحادث بالكويت، مشيرين إلى أن لهجة الشابين غير مفهومة.

إلى ذلك، تساءل آخرون عن مصير عامل التوصيل بعد سقوطه الخطير من دراجته النارية، وسط تعاطف واسع معه.

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