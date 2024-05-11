فيديو يوثق.. شباب يتجولون بأسد وسط بغداد!

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو لشباب يتجولون بأسد في منطقة الجادرية بالعاصمة العراقية بغداد.

فيما يمكن سماع الشخص الذي وثق المقطع وهو يتوجه لأحد الشباب الذي يبدو وكأنه غير مسيطر على الحيوان، بالقول: "يعني ما تخاف يهجم على أحد؟"، مضيفاً أن الشرطة في طريقها إلى المكان.

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وانهالت التعليقات على الواقعة، وسط انتقاد الكثيرين لذلك التصرف.

مطالبة بمعاقبتهم

كما طالبوا بوضع حد لـ"هذا الاستهتار بأرواح الناس"، داعين لمعاقبة الشباب نظراً لخطورة الموقف.

كذلك علق البعض أنه "بدل أن يتجول هذا الأسد في الغابة أو في محمية مع رفيقات دربه من اللبوات.. مراهقون يتجولون مع أسد وسط منطقة الجادرية ببغداد.. دون حساب ولا عتاب"، في حين وصف آخرون المشهد بالـ"مهزلة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد بغداد حوادث مماثلة. ففي أبريل 2022، أظهر فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطناً عراقياً يقود سيارته مع أسد أطل إلى جانبه في السيارة.

ماذا يقول القانون؟

يذكر أن القانون في العراق يمنع اقتناء الحيوانات المفترسة، وفق ما أكد سابقاً الخبير القانوني، علي التميمي.

فقد أوضح التميمي في تصريحات لصحيفة "المدى" في سبتمبر 2022، أن "قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 يعاقب في المادة 9 منه بالحبس 3 سنوات مع غرامة 3 ملايين دينار كل من يقتني حيواناً مفترساً ويتركه يتجول في الشوارع والأماكن العامة".

كما أضاف أن "القانون ينص على وجوب مصادرة الحيوان واعتقال مربيه وكذلك منع استيراده إذا كان يشكل خطراً على السكان.

كذلك أشار إلى أن "المادة 495 من قانون العقوبات العراقي تجرم أيضاً من يشكل خطراً على حياة السكان بحيوان مفترس".