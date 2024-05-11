معلمة أردنية صفعت طفلاً من ذوي الهمم.. السلطات تغلق المركز

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بعد أن هز مقطع فيديو أظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الهمم، في مركز خاص تابع للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة إربد شمالي الأردن، جد جديد على الملف.
إغلاق المركز
فقد أعلنت السلطات الأردنية إغلاق المركز الذي وقعت فيه الحادثة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن العاملين في إدارة حماية الأسرة باشروا التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع للتواصل الاجتماعي إلى حد كبير، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وأضاف أن الإدارة تُحقق مع المعلمة المعتدية حيث أحالتها إلى القضاء.
وأكد أنه تم جمع المعلومات وتحديد هوية الطفل ثم استدعاؤه وولي أمره لقسم حماية الأسرة.
صدمة في الشارع الأردني.. إحالة معلمة إلى القضاء بعد انتشار مقطع مصور وهي تعنف لفظيا وجسديا طفلا من ذوي الإعاقة في مركز تربية خاصة بمحافظة #إربد ووزارة التربية تعلق #الأردن #البطل_محمد #ذوو_الإعاقة #هنا_المملكة pic.twitter.com/zAu3XuimwJ— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 9, 2024
غضب واسع
يشار إلى أن المركز المذكور كان نشر الفيديو عن طريق الخطأ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذفه.
وأظهر المقطع تعنيف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فشله في لفظ أحد الحروف ونزول اللعاب من فمه، الأمر الذي أغضب المعلمة فصفعته على الفور، ما فجر غضباً واسعاً في الأوساط الأردنية وسط مطالبات بمعاقبة المعلمة لتكون عبرة لغيرها.
إلى ذلك أصدرت نقابة أصحاب مراكز التربية الخاصة بيانا، الخميس، استنكرت فيه الإساءة للأطفال والتنمر مهما كان مصدره أو سببه.
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