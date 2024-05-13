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الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
بريطانيا

خلال زيارة نيجيريا.. فستان ميغان ماركل يقلب التواصل

العلاقة بين اسم مصممة الفستان والعائلة المالكة البريطانية التي تخلت عنها ماركل وزوجها الأمير هاري في عام 2020، لم يفوته رواد مواقع التواصل الاجتماعي

العربية.نت
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حالة من الجدل أثارتها ميغان ماركل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب أحد الفساتين التي ظهرت بها خلال رحلتها الأخيرة لنيجيريا، صحبة زوجها الأمير هاري.

وسبب الجدل هو أن الفستان من مصمم يحمل اسم العائلة المالكة في بريطانيا "ويندسور"، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست" New York Post.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
من 3
  • الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
  • الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
  • الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
(3 صور)
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال رحلة نيجيريا - وكالات

مسألة العلاقة بين اسم مصممة الفستان الوردي، هايدي ميريك، والعائلة المالكة البريطانية التي تخلت عنها ماركل، 42 عاما، وزوجها الأمير هاري، 39 عاما، في عام 2020، لم يفوته رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما تساءل البعض عما إذا كانت هذه إشارة خفية إلى "آل وندسور"، رأى آخرون أنها إهانة، ففي حين أن الثنائي يحاولون محو "عائلة وندسور" من حياتهما تماما، لكن ها هي دوقة ساسكس السابقة ترتدي فستانا يسمى "ويندسور".

وأشار البعض إلى أن ميغان ماركل تسعى لإعطاء شرعية لنفسها من خلال الظهور بفستان يحمل علامة العائلة المالكة.

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فيما رجح آخرون أنها مجرد صدفة، مستبعدين أي نوع من سوء النية في تصرفات ميغان.

ويبلغ سعر الفستان الذي ظهرت به دوقة ساسكس خلال زيارتها الأخيرة صحبة الأمير هاري إلى نيجيريا، 1350 دولارا، لكنه الآن أصبح غير متوفر على المتجر الإلكتروني للمصممة.

وقد تمت دعوة الزوجين إلى نيجيريا من قبل رئيس أركان الدفاع في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهو أعلى مسؤول عسكري في البلاد.

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