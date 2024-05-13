اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
Gordana Siljanovska Davkova takes an oath as the new President of North Macedonia in front of the lawmakers, during an inauguration ceremony at the parliament building in Skopje, North Macedonia, on Sunday, May 12, 2024. Siljanovska Davkova has sworn as first female president in North Macedonia on Sunday after her triumph in a presidential runoff earlier this week over the leftist incumbent president. (AP Photo/Boris Grdanoski)
غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا خلال أداء القسم

رئيسة أوروبية تلفظ اسم بلدها ناقصاً خلال أداء القسم وتثير أزمة

الرئيسة الجديدة لمقدونيا الشمالية تمتنع عن لفظ اسم بلدها كاملاً خلال أداء اليمين الدستورية وتثير غضب اليونان والاتحاد الأوروبي

العربية.نت ، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عن لفظ الاسم الجديد لبلدها الذي أقِر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين، الأحد، ما أثار انتقاد الاتحاد الأوروبي وأثينا.

وقالت أمام نواب البرلمان وضيوف في المراسم "أعلن أنني سأمارس منصب رئيسة مقدونيا بضمير ومسؤولية، وأنني سأحترم الدستور والقوانين، وأنني سأصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها".

أما النص الرسمي لأداء اليمين فيرد فيه اسم البلاد على أنه "مقدونيا الشمالية" وليس مقدونيا فقط.

وقوبل عدم استخدام الرئيسة الجديدة الاسم الرسمي لبلادها بانتقاد من أثينا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إن خيارها يُعد "انتهاكاً صارخاً لاتفاقية بريسبا ودستور الدولة المجاورة، الذي يتماشى مع التزاماتها الدولية".

وتتهم اليونان جارتها بالاستيلاء على اسم يوناني وتاريخ مملكة مقدونيا اليونانية القديمة، والتي كانت موجودة قبل قرون.

وأبرمت سكوبيي اتفاقاً "تاريخياً" مع اليونان في العام 2018 أضاف كلمة "الشمالية" إلى "مقدونيا" لتمييزها عن مقاطعة مقدونيا اليونانية، وذلك بهدف تسوية نزاع متواصل منذ مدة طويلة مع أثينا التي عرقلت لهذا السبب انضمام جارتها إلى حلف شمال الأطلسي، ومفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان الخارجية اليونانية: "تعلن اليونان بشكل قاطع أن مواصلة تقدّم علاقاتها الثنائية مع مقدونيا الشمالية والمسار الأوروبي لهذه الأخيرة يعتمد على التنفيذ الكامل لاتفاقية بريسبا، وخصوصاً على استخدام الاسم الدستوري للدولة المجاورة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفارة اليونانية في سكوبيي أن سفيرة اليونان في سكوبيي غادرت الحفل المقام في البرلمان تعبيراً عن احتجاجها.

أول امرأة رئيسة

وسمح اتفاق البلاد مع اليونان بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2020.

وكان ائتلاف اليمين القومي الذي كانت سيليانوفسكا دافكوفا مرشحته في الانتخابات، يعارض اتفاق 2018 مع اليونان.

إلى ذلك أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان عن "الأسف" لأن الرئيسة الجديدة لم تستخدم "الاسم الدستوري للبلاد".

وأثار عدم لفظ الرئيسة الاسم الجديد لبلدها انتقاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي قالت بُعيد تهنئة الرئيسة الجديدة، في منشور على منصة "إكس": "لكي تتمكن مقدونيا الشمالية من مواصلة طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بنجاح، من الضروري أن تستمر في الإصلاحات والامتثال الكامل لاتفاقياتها الملزمة، بما في ذلك اتفاقية بريسبا".

وكانت فون دير لايين قد كتبت على "إكس": "تهانينا غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، لأنك أصبحت أول رئيسة لمقدونيا الشمالية. إن قيادتك تأتي في وقت حرج، حيث تعمل بلادك على تطوير إصلاحاتها وتواصل طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".

رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا
رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا
بريطانيا تتهم 3 أشخاص بمساعدة استخبارات هونغ كونغ العرب والعالم هونغ كونغ بريطانيا تتهم 3 أشخاص بمساعدة استخبارات هونغ كونغ

في الثامن من مايو، انتُخبت مرشحة اليمين القومي غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 65% من الأصوات، متقدمة على الرئيس الاشتراكي الديمقراطي المنتهية ولايته ستيفو بينداروفسكي.

وتُعدّ أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إعلان استقلال هذا البلد في العام 1991.

وأكّدت الأستاذة الجامعية المتقاعدة التي بلغت من العمر 71 عاماً، السبت، أنها ستكون رئيسة "كل المواطنين" ودعت إلى "وحدة" البلاد.

وتهدّد عودة المعارضة اليمينية إلى السلطة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة البلقان والبالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة، بإحياء التوترات مع اليونان ولكن أيضاً مع بلغاريا التي حددت شروطها الخاصة لدفع المفاوضات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر ناسا تستعد لإنشاء شبكة سكة حديد بلا قضبان فوق سطح القمر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط