ضبط مسؤول أميركي بتركيا لتهريبه 1500 عينة لعقارب وعناكب
اعتقل لورينزو برينديني الأمين في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في مطار اسطنبول
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أعلنت وسائل إعلام تركية في اسطنبول اعتقال أمين بالمتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي اليوم الاثنين أثناء محاولته تهريب عينات من العناكب والعقارب.
وذكرت وسائل إعلام أن لورينزو برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، احتجزته الشرطة في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب حوالي 1500 عينة خارج البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن برينديني اعتقل بتهمة محاولته تهريب أنواع موجودة في تركيا.
وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة أنباء ديميرورين، الضباط وهم يفتشون حقائب اليد ويزيلون الأكياس البلاستيكية التي يبدو أنها مليئة بالعناكب والعقارب الميتة.
يُدرج الموقع الإلكتروني للمتحف برينديني باعتباره أميناً لمجموعات العناكب والعقارب والحريش والديدان الألفية. ويقول إن أبحاثه في مجال العناكب والعقارب أخذته إلى أكثر من 30 دولة.
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