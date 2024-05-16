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White House adviser Jared Kushner watches as U.S. President Donald Trump speaks during a signing ceremony with Serbia's President Aleksandar Vucic and Kosovo's Prime Minister Avdullah Hoti at the White House in Washington, U.S., September 4, 2020. REUTERS/Leah Millis
جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

كوشنر صهر ترامب يستأجر مقرا للجيش في صربيا قصفه حلف الناتو

أثار المشروع الاستياء في صريبا حيث يُعدّ هذا المكان رمزاً مؤلماً لحملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي ووضعت حداً للحرب في كوسوفو التي أعلنت استقلالها في وقت لاحق

بلغراد – فرانس برس
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وقّع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عقد إيجار في إطار مشروع عقاري في موقع المقرّ السابق للجيش اليوغوسلافي في بلغراد، الذي تعرّض للقصف في غارات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العام 1999.

وأثار المشروع الاستياء في صريبا حيث يُعدّ هذا المكان رمزاً مؤلماً لحملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي ووضعت حداً للحرب في كوسوفو، التي أعلنت استقلالها في وقت لاحق.

المقر الذي قصفه الناتو في 1999
من 4
  • المقر الذي قصفه الناتو في 1999
  • المقر الذي قصفه الناتو في 1999
  • المقر الذي قصفه الناتو في 1999
  • المقر الذي قصفه الناتو في 1999
(4 صور)
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999
المقر الذي قصفه الناتو في 1999

وأوضح وزير البناء الصربي غوران فيسيتش، الأربعاء، أن الصفقة ليست صفقة بيع بل إيجار لمدة 99 عاماً.

وقال فيسيتش في بيان إن شركة "أفينيتي بارتنرز" المملوكة لكوشنر "ستستثمر في إحياء" المجمع العسكري السابق.

وسيُبنى في الموقع نصب تذكاري بتمويل من مستثمرين، لكنه سيكون مملوكاً لصربيا، بحسب الوزير.

ونشر كوشنر على حسابه على إنستغرام صور "التصميم الأولي" للمشروع تعود لمارس، وتُظهر برجين زجاجيين فاخرين مكان المباني المدمّرة.

تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
من 3
  • تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
  • تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
  • تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
(3 صور)
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
تصور للأبراج التي سيبنيها كوشنر
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وكانت الحكومة الصربية قد أعلنت في العام 2005 الموقع بوسط بلغراد محميّة "ثقافية".

ويعتزم كوشنر إنشاء فندق فخم و1500 وحدة سكنية ومركز تذكاري لضحايا القصف، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في مارس.

وأثار كوشنر جدلاً في مارس عندما تحدث عن إمكانات تطوير "عقارات على الواجهة البحرية" في غزة في مقابلة أُجريت معه في جامعة هارفارد.

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