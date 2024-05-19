تمساح يتبختر أمام طلاب مدرسة مثيرا الهلع.. والشرطة تنشر الفيديو

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أثار تمساح شوهد في أحد شوارع مقاطعة بينيلاس بمدينة فلوريدا الأميركية الهلع بين طلاب مدرسة يرتادون الطريق للذهاب لمدرستهم يومياً.

فقد بدأت القصة عندما اتصل أحد المواطنين بالشرطة لينبههم إلى وجود تمساح كبير شوهد على طريق يستخدمه الأطفال للمشي من وإلى المدرسة، بحسب منشور على موقع إنستغرام نشرته الشرطة.

وأوضح المنشور أن التمساح يبلغ طوله 12.5 قدم، ما اضطر الشرطة للاتصال بمؤسسة مختصة للقبض على التمساح ونقله، حيث أغلقت الشارع لمنع وصول المارة إليه لحين وصول صيادين مختصين للإمساك به.

إلى ذلك أشار مكتب عمدة مقاطعة بينيلاس أيضاً في منشوره إلى أن الصيادين المتعاقدين نقلوا التمساح بأمان إلى مكان ما في جنوب فلوريدا، كما ساعدت الشرطة أيضاً في السيطرة والقبض على التمساح، بحسب موقع "نيوزويك".

حوادث سابقة

في الوقت نفسه، تعرض عامل مزرعة في جزء آخر من ولاية صن شاين لهجوم هذا الأسبوع من قبل تمساح هائج حيث أصابه في رجله، بعدما أمسك بجانب فخذه مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أن حوادث انتشار التماسيح في ولاية فلوريدا تكررت في السابق، وفي سبتمبر/أيلول 2023 قتل تمساح يبلغ طوله 4 أمتار امرأة، بعد طحنها بين فكيه.

وفي يونيو/حزيران من ذات العام عثرت عائلة أميركية في بركة سباحة منزلها الواقع في بلانتايشن كي في فلوريدا على التمساح، وطلبت المساعدة من الوحدات المختصة للقبض عليه.

رغم ذلك تعتبر التماسيح في فلوريدا من الزواحف المهددة بالانقراض.