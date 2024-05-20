فيديو لنساء تركيات يطردن امرأة سورية رفقة أطفالها من المترو

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تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو لنساء تركيات يعتدين على امرأة سورية على ما يبدو.

مقطع متداول لنساء تركيات يطردون امرأة سورية و أطفالها من الميترو 💔!

pic.twitter.com/JAPKhpMIdw — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 20, 2024

وأظهر المقطع قيام إحدى المرأتين التركيتين بطرد المرأة السورية وأطفالها خارج قطار المترو.

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وقبل يومين، انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يعتدي على مواطن مصري، ويهدده بالخنق أمام ابنته المقعدة في الشارع العام.

وأحدث الفيديو موجة غضب وردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.

فيما قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة التي جرت في إحدى المجمعات السكنية في إسطنبول بين المقيم المصري والتركي الذي يعمل مديرا لإحدى البنايات.

وشهدت تركيا عدة حوادث اعتداء ضد سوريين وعرب من جنسيات أخرى.