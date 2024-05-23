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تحرش بطبيبات.. سيارة شرطة تقتحم أروقة مستشفى لاعتقال المتهم

دبي - العربية.نت
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في عملية دراماتيكية مثل تلك التي نشاهدها في الأفلام الهندية، اقتحمت سيارة شرطة هندية منطقة انتظار المرضى في مستشفى للقبض على مسؤول التمريض هناك المتهم بالتحرش بطبيبة.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع مجموعة من مسؤولي الأمن وهم يفسحون الطريق لسيارة الدفع الرباعي، ويدفعون النقالات التي تحمل المرضى بعيدا عن الطريق.

في حين تتقدم السيارة للأمام ويظهر بداخلها العديد من ضباط الشرطة.

وكشف المقطع رجال الشرطة حيث أظهروا حماسة غير عادية لمطاردة المتهم، واقتحموا جناح الطوارئ في مستشفى AIIMS-Rishikesh.

توقيف مسؤول التمريض

فيما تم إيقاف مسؤول التمريض ساتيش كومار، من ولاية راجاستان، عن العمل ثم تم الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله، بحسب موقع "India Today"

واندلعت الفوضى في المستشفى حيث احتج الأطباء المقيمون مطالبين بإنهاء عمل مسؤول التمريض.

وتجمعوا خارج مكتب العميد، وأصروا على أن الإيقاف غير كافٍ لجريمته المزعومة.

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