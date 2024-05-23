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Eli-Yatzpan
الكوميدي الإسرائيلي

فيديو لكوميدي إسرائيلي يتصل بفندق لبناني.. يشعل غضباً

دبي- العربية.نت
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وسط المواجهات شبه اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر الماضي، لم ير أحد الكوميديين الإسرائيليين مانعاً من الاتصال بأحد الفنادق في لبنان، من أجل اجراء "مقلب ساخر"

فقد اتصل الكوميدي ايلي يازبان مباشرة على الهواء خلال برنامج على القناة الـ 12 الإسرائيلية بفندق "سيزرز" hotel Caesar’s Park ، في منطقة الحمرا ببيروت من أجل حجز غرف لـ 50 ألف إسرائيلي.

فما أن رد الموظف في الفندق ويدعى أيوب صالح، حتى غافله المتصل قائلاً بطريقة ساخرة:" أتصل بك من إسرائيل، تعرف نحن نتعرض لضربات من لبنان وحماس والحوثيين ونود أن نحجز غرفا بـ 50 ألف إسرائيلي ليقيموا في فندقكم"

إلا أن الموظف لم يستوعب للوهلة الأولى فسأله من أين تتصل، فأجاب يازبان على وقع ضحكات المذيعين الآخرين "من دولة إسرائيل".

"روح على جهنم"

حين رد أيوب قائلاً: "يا حبيبي روح على جهنم"، بمعنى اذهب إلى الجحيم!

لينتشر الفيديو كالنار في الهشيم، بين مثني على تصرف الموظف، وبين متسائل كيف تجرأ المذيع على الاتصال بدولة "معادية"، بما أن لبنان لا يقيم أي علاقات مع إسرائيل، بل يجرم كل من يتواصل مع إسرائيلي.

يشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل قصف جنوب لبنان، في مواجهات دامية مع حزب الله، أدت إلى نحو 420 شخصاً في لبنان، بينهم 267 عنصراً على الأقل من حزب الله وأكثر من 80 مدنياً، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.

أما الجانب الإسرائيلي فأعلن مقتل 14 عسكرياً و11 مدنياً، بينما فر آلاف الإسرائيليين من مناطق الشمال المحاذية للحدود اللبنانية.

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