هل تذكرون مزور فيديو بايدن وصوته المريب؟.. 5 تهم بانتظاره

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بعد مرور أشهر على المكالمة المزيفة بصوت الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي أثارت بلبلة في الولايات المتحدة، وقلقاً من دخول الذكاء الاصطناعي على خط الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، تم توجيه الاتهامات للمتورط.

5 تهم بانتظار المتورط

فمن المقرر أن يواجه ستيف كرامر، المستشار الديمقراطي الذي ارتبط اسمه بالمكالمة الآلية التي تنتحل شخصية الرئيس، 5 تهم في نيو هامبشاير.

كما اعترف المتورط بفعلته مع تهم أخرى كالرشوة والترهيب والقمع، وفقًا لقناة WMUR-TV في مانشستر، التي كانت أول من نشر لائحة الاتهام.

وفي مواجهة الأدلة، اعترف كرامر بأنه أمر بإجراء المكالمة، لكنه أصر على أنه فعل ذلك فقط من أجل فرض لوائح أكثر صرامة بشأن التزييف العميق للذكاء الاصطناعي.

ورأى أن هذه هي الطريقة بالنسبة له الأفضل لإحداث فرق، مضيفاً أنه لا يشعر بالقلق بشأن التداعيات القانونية المحتملة.

مكالمة آلية إلى 5000 ناخب

يشار إلى أنه لو لم يعترف كرامر بفعلته لما عرف العالم على الإطلاق من يقف وراء هذا التزييف، فيما كانت الجهات المعنية لا تزال تحقق.

وكان هذا الحادث الذي وقع يوم 20 يناير الماضي قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، حين أرسلت مكالمة آلية إلى 5000 ناخب كان من المرجح أن يصوتوا للديمقراطيين، أطلق حينها موجة غضب وأثار قلق مراقبي الانتخابات في البلاد.

أما كرامر، فهو مستشار مخضرم في مجال التصويت، وقد عمل بشكل رئيسي لصالح الديمقراطيين، وخاصة في نيويورك.