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القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو

بعد إصابته بالسرطان.. القاضي الأميركي "الرحيم": متفائل بالشفاء

دبي - العربية.نت
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بعد تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس في ديسمبر 2023، يواصل القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، المعروف بـ"القاضي الرحيم" الخضوع للعلاج في مركز طبي حديث في مدينة ميامي بولاية كأنه متفائل بشفائه.

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وظهر القاضي الأشهر في العالم البالغ من العمر 87 عاماً، في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقول "عندما تتلقى تشخيصاً بسرطان البنكرياس فإنك تلقائياً تفكر بأنه حكم بالموت"، مضيفاً "أنا لا أشعر بذلك على الإطلاق".

كما تابع "متفاءل وأشعر بأنني سأشفى"، مبيناً أن الأمر ليس بالسهل علاجه وأن السلوك أمر مهم جداً.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في البنكرياس في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتشكل ورمًا.

وهذا النوع من السرطان مميت بشكل خاص لأنه غالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متقدمة عندما تكون خيارات العلاج محدودة.

كما أن أحد الأسباب التي تجعل سرطان البنكرياس مميتا هو أنه نادر نسبيا، على الصعيد العالمي، يبلغ معدل الإصابة بسرطان البنكرياس 5.5 لكل 100 ألف للرجال و4.0 لكل 100 ألف للنساء.

القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو
القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو

من هو القاضي الأشهر في العالم؟

وفرانك كابريو أو فرانشيسكو كابريو، هو قاضٍ ومحامٍ أميركي ولد عام 1936. ويعمل رئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1985، كما شغل أيضا منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات.

كما اكتسب القاضي كابريو في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهره في محاكمات، تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، مع حضور روح النكتة في جلساته، حتى لقب بـ"القاضي الرحيم" نظير مواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين.

وقد انتشرت فيديوهات لجلساته عبر شبكات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، بفضل البرنامج التلفزيوني (Caught in Providence) "اعتقال في بروفيدنس" الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة "داي تايم إيمي" سنة 2021.

وكان القاضي الأب لخمسة أبناء، له منهم 7 أحفاد، أعلن في يناير الماضي اعتزاله مقاعد القضاة البدلاء بعد 40 عاما من الخدمة التي شغل فيها منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في "رود آيلاند" ورئيس مجلس المحافظين والتعليم فيها أيضا.

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