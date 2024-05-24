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من الفيديو

مشهد لا يوصف.. انهار مبنى بالمغرب لسبب ولا أسخف

دبي - العربية.نت
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في مقطع فيديو صعب، انهار عقار عبارة عن عمارة سكنية من 5 طبقات في حي بوركون بالدار البيضاء في المغرب، أمس الخميس.

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مشهد أليم

وبينما أظهر الفيديو المشهد الأليم، طمأنت السلطات بأن الحادث لم يخلف جرحى أو قتلى، كون السكان لاذوا بالفرار قبل سقوط المبنى.

أما الأسباب، فأوضحت أن إصلاحات كان قد شرع فيها مطعم أسفل المبنى قد تكون وراء هذه الكارثة، وفقا لمصادر محلية.

كما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذه الواقعة.

يذكر أن الواقعة كانت أعادت فاجعة حي بوركون التي شهدها الحي نفسه سنة 2014، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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