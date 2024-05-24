مشهد لا يوصف.. انهار مبنى بالمغرب لسبب ولا أسخف

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في مقطع فيديو صعب، انهار عقار عبارة عن عمارة سكنية من 5 طبقات في حي بوركون بالدار البيضاء في المغرب، أمس الخميس.
مشهد أليم
وبينما أظهر الفيديو المشهد الأليم، طمأنت السلطات بأن الحادث لم يخلف جرحى أو قتلى، كون السكان لاذوا بالفرار قبل سقوط المبنى.
أما الأسباب، فأوضحت أن إصلاحات كان قد شرع فيها مطعم أسفل المبنى قد تكون وراء هذه الكارثة، وفقا لمصادر محلية.
كما تم فتح تحقيق معمق لمعرفة أسباب هذه الواقعة.
الدار البيضاء / انهار مبنى كامل بسبب تعديلات قام بها المطعم اسفل المبنى pic.twitter.com/9Dlw3QsPJZ— أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) May 24, 2024
يذكر أن الواقعة كانت أعادت فاجعة حي بوركون التي شهدها الحي نفسه سنة 2014، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
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