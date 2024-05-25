من داخل العدل الدولية.. صورة للوفد الإسرائيلي تثير ضجة

دقيقتان للقراءة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورتان من داخل قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال جلسة النطق بالحكم الصادر بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة ووقف هجومها على رفح.

وأظهرت الصورة الأولى وفد جنوب إفريقيا، يقف خلفه عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في المحكمة.

أما الثانية فوثقت الوفد الإسرائيلي لا يقف خلفه أحد.

فيما أثارت الصورتان تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث علق كثيرون قائلين إن "إسرائيل تقف وحيدة، والعالم يؤيد دعوى جنوب إفريقيا ويقف خلفها".

أمر بوقف هجوم في رفح

يذكر أن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، كانت أمرت، أمس الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل إلى هدنة بعد أكثر من 7 أشهر من الحرب.

وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي"، وفق فرانس برس.

كما أمرت إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح مفتوحاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق". وشددت أن على إسرائيل "أن تبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من دون عوائق وبكميات كبيرة".

حملة شرسة

في حين شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية، حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرتا في بيان مشترك أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

كما زعمتا أن القوات الإسرائيلية "لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كلياً أو جزئياً".

يشار إلى أن المحكمة أقرت أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.