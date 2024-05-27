دراجة تسلل بها رئيس فرنسا من الإليزيه للقاء عشيقته تباع بمزاد

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بيعت لقاء 20500 يورو (22250 دولارا) في مزاد علني أقيم أمس الأحد، دراجة "سكوتر" نارية كان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند يستخدمها للخروج خلسة من قصر الإليزيه لمقابلة عشيقته.

ويعتزم شاري هذه الدراجة من نوع "بياجو إم بي3 – 125" (Piaggio MP3 125) عرضها في متحف "بريتسيج إيه كوليكسيون" للسيارات الذي يملكه في جاليه بغرب فرنسا.

وأوضح الشاري دوني برييريه في تصريح عبر الهاتف أن هذه الدراجة "جزء من تاريخ فرنسا. وسأعرضها مع المركبات الـ120 التي أملكها أصلاً، وتمتد تواريخ صنعها من 1922 إلى اليوم".

وأظهرت صور صحافية التقطت خلسة عام 2014 الرئيس هولاند، وقد أخفت خوذته وجهه، خلال زيارته سراً حبيبته الجديدة، يومها الممثلة والمخرجة والمنتجة جولي غاييه التي أصبحت لاحقاً زوجته.

أما فاليري ترييرفيلر التي كانت شريكة حياة هولاند الرسمية حينها، فنشرت بعد مدة وجيزة كتاباً لاذعاً بعنوان "شكراً على هذه اللحظة" (Merci pour ce moment) عن خفايا حياتها في الإليزيه مع الرئيس الذي انتخب في عام 2012.

ولم يدم المزاد الذي نظمته دار "رويّاك" في قصر دارتينيي في مدينة مونبازون سوى عشر دقائق، وشارك فيه نحو 40 شخصاً.

وكانت "رئاسة الجمهورية" المالك الأول للدراجة بحسب ما تفيد وثيقة تسجيلها. ويشير عدّادها إلى أن المسافة التي قطعتها تبلغ 34 ألف كيلومتر.

وأشارت الدار إلى أن سعر الدراجة في سوق المركبات المستعملة يراوح بين 1300 و4000 يورو فحسب.