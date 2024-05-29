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الخبز المصري

بعد رفع سعره بمصر لأول مرة منذ 30 عاماً.. "الخبز" يتصدر "إكس"

دبي - العربية.نت
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بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، تصدر هاشتاغ "الخبز المدعم" منصة "إكس" في مصر وعدة دول عربية.

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التطبيق خلال يومين

إلى هذا قررت الحكومة المصرية رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشاً اعتباراً من أول شهر يونيو المقبل.

وأقر رئيس الوزراء المصري بأن هذا القرار "قد يكون له عدم قبول لأنه ملف شائك".

وأوضح مدبولي أنه "لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة، وناقشنا في مجلس الوزراء اليوم محاولة تقليص الدعم بصورة بسيطة".

وأضاف أن الدعم سيظل موجودا لدعم الفئات ذوي الدخل المنخفض.

فيما اعتبر رواد التواصل أن القرار غير مسبوق ويؤثر على محدودي الدخل في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

فقد قال أحدهم "مش كفايه رفع الأسعار هنجيب منيننننننن؟"، وأضاف آخر: "ليه بتقربوا من لقمة العيش بتاعة الغلبان؟".

"زيادة رهيبة في الأسعار"

وكان قد قال في وقت سابق، إن رغيف الخبز سيظل مدعوما، ولكن يجب تحريك سعره بما يتناسب مع الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه تجري دراسة كيفية حوكمة الدعم ووضع التصور الأفضل بنهاية 2024.

وأضاف أن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية.

سداد ديون

وقال "استخراج الغاز الطبيعي من أرض مصر يكلف الدولة 4.25 دولار ويباع للكهرباء بـ3 دولارات، وسنسدد الأسبوع المقبل من 20 إلى 25% من متأخرات الشركاء الأجانب".

ويصل معدل استهلاك مصر من المواد البترولية خلال عام إلى 55 مليار دولار، وأكثر من 60% من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، بحسب مدبولي.

ووفقاً لرئيس الوزراء المصري فإن فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا تبلغ 15 مليار جنيه، فيما تدفع وزارة الكهرباء منها 4 مليارات جنيه فقط.

وتصل تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشا.

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